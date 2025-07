Capturan a presuntos asesinos del Payaso Soldadín, a 4 meses de su linchamiento en Oaxaca

A tres meses del asesinato de Cayetano San Juan, mejor conocido por su nombre artístico Payaso Soldadín, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a tres personas como posibles responsables de ejecutar el crimen e incitar a la violencia que derivó en un linchamiento en la comunidad de Tuxtepec, Oaxaca.

Se trata de Daniel "N" de 35 años, Bartolo "N", de 37 y Daniel "N" de 32 años a quienes se les identificó por iniciar la actuación violencia el pasado 24 de marzo en la colonia El Esfuerzo, bajo una investigación de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en coordinación con la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Cuenca de Papaloapan.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un Juez de Control donde determinaran su situación jurídica o la medida cautelar que les impondrán por el delito de homicidio.

¿Qué pasó con el Payaso Soldadín?

El crimen generó una conmoción entre la comunidad que realiza comedia o se dedicaba al mismo sector y otras personas que defendían la injusticia dentro de esta agresión, presuntamente acusaron al payaso Soldadín de agredir sexualmente a una mujer cuando estaba en estado de ebriedad por lo que el hecho enardeció a los pobladores.

En medio de la denuncia que se realizó dentro de la comunidad, los ahora detenidos llevaron a la multitud a ejercer la justicia por su propia mano, armados lo encontraron para someterlo, golpearlo e incluso rociarle en su cuerpo gasolina para intentar quemarlo.

Al lugar arribaron equipos de paramédicos, sin embargo les fue imposible ayudarle por la falta de autorización de algun familiar y la negativa de las personas presentes a ayudarle, fue hasta que llegó la hermana del payaso que pudo trasladarlo a un hospital donde estuvo agonizando por 10 horas hasta morir por sus graves heridas.

"Estaba agonizando, prácticamente no lo atendieron, él murió por no recibir atención médica (…) era un ser muy noble con su mamá, con sus hermanos, no era una persona así como dicen", reveló una de sus vecinas en entrevistas a medios locales.

La versión de la denuncia por tocamientos y conducta sexual no fue comprobada o elevada ante un Ministerio Público generando todo tipo de reacciones tras la muerte de Cayetano San Juan.