Arrestan a mujer que mandó a un niño a matar a su expareja, un curandero de Chiapas

Autoridades de la Fiscalía del estado de Chiapas confirmaron que fue detenida una mujer identificada como Lorenza "N", quien es señalada por el presunto homicidio de un hombre llamado Lorenzo "N". De acuerdo con las autoridades, la mujer le habría pagado dinero a un menor de edad para que cometiera el asesinato, por lo que, tras varias investigaciones quedó bajo custodia de la dependencia oficial, la cual la presentará ante las instancias correspondientes.

"La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Seguridad del Pueblo ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Lorenza, como presunta implicada en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Lorenzo", se lee en la tarjeta informativa de la dependencia.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las autoridades, por hechos ocurridos en el barrio Bochojbó Centro, perteneciente al municipio de Zinacantán, el día 13 de julio del presente año, cuando la víctima se encontraba en su domicilio. Los reportes sugieren que hasta la casa arribaron la sospechosa y un menor de edad, quienes ingresaron con la intención de privarlo de la vida y tras cometer el asesinato lograron escapar de la escena.

La mujer le pagó a un menor de edad para que cometiera el crimen

El hombre fue asesinado por un menor. Foto: Archivo.

"De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima estaba en su domicilio cuando la indiciada y un menor de edad ingresaron a la vivienda para privarlo de la vida, y posteriormente se fugaron", indicó la Fiscalía en su comunicado. De igual manera, la dependencia aseguró que se habría comprobado que la mujer le pagó dinero al menor de edad a cambio de que él llevara a cabo el crimen; pero, por ahora se desconoce si el menor de edad fue detenido.

Tras el arresto, la mujer quedó a disposición de las autoridades, en espera de que se determine su situación legal. No obstante, la Fiscalía destacó que seguirá trabajando para garantizar la paz y seguridad en el estado: "la detenida fue puesta a disposición del Órgano Jurisdiccional requirente, que determinará su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad", finaliza el texto.

¿Qué se sabe sobre el menor involucrado en el caso?

Las autoridades investigan el caso. Foto: freepik.

Medios locales han indicado que Lorenza tenía una relación sentimental con el hombre, quien además se desempeñaba como curandero del pueblo. De acuerdo con la información extraoficial, el sujeto había terminado su relación con la mujer meses antes, pero ella se negaba a dejarlo. La agresión supuestamente habría ocurrido después de que la mujer se enteró de que la víctima tenía una nueva pareja sentimental.

No obstante, esta información es extraoficial y no ha sido corroborada por las autoridades locales. Además, la prensa local informó que el menor de edad que cometió el homicidio también fue detenido, pero, la Fiscalía no ha informado sobre la supuesta detención. Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información del caso.