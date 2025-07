Se registró un aumento del 86% en los casos de trata vinculados a la pornografía infantil: Clara Luz Álvarez

Clara Luz Álvarez, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Ciudadano, dio a conocer que se ha registrado un aumento del 86% en los casos de trata de personas relacionados con el delito de pornografía infantil en la Ciudad de México, una problemática a la que cada vez más menores están expuestos.

Señaló que el incremento en el número de casos esta relacionado a que cada vez existe una presencia mucho mayor de niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios digitales, entorno en donde quedan susceptibles a los depredadores que han encontrado en la web un nuevo medio para llevar a cabo sus crímenes.

En entrevista exclusiva con Maca Carriedo para "Maca Diario", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, explicó que el modus operandi de dichos delincuentes consiste en hacerse pasar por supuestos amigos que contactan a los infantes a través de redes sociales e incluso hasta en videojuegos, en donde les piden material de cáracter intimo que posteriormente es almacenado y en muchos casos utilizado para extorsionar.

"De extorsión también porque se les dice: "Si no me sigues mandando videos, si no me mandas dinero, si no depositas, entonces voy a realizar algo en contra tuya, de tu familia, voy a revelar las fotos que tengo.", declaró Clara Luz Álvarez.