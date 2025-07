Reportan muerte de la influencer Kenmer Kenia, se había sometido a una cirugía bariátrica

Las redes sociales se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de la popular influencer Kenmer Kenia, quien acumulaba casi dos millones de seguidores en su cuenta de TikTok. La noticia sobre su deceso fue compartida en su propio perfil durante la noche del pasado martes 15 de julio, esto unas horas después de que la creadora de contenido subiera un video dando a conocer que, en días pasados, se había sometido a una cirugía bariátrica.

Aunque, hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, en la publicación compartida en el perfil de Kenmer Kenia se precisó que su muerte estuvo relacionada con problemas de salud. Cabe mencionar que, no se sabe si dichos problemas habrían derivado del procedimiento quirúrgico, o si se trató de otro tipo de complicación. Se espera que en las próximas horas, los seres queridos y amigos de la influencer den a conocer más información sobre los hechos.

Kenmer Kenia fue una joven que ganó fama en redes sociales por sus videos en TikTok, donde llegó a acumular más de un millón de seguidores. En su cuenta de TikTok compartía contenido de humor, de su día a día y del negocio de pelucas que impulsaba desde el estado de Jalisco, por lo que logró consolidad una sólida comunidad, la cual actualmente se encuentra de luto y ha externado el pésame a los familiares de la creadora de contenido.

Confirman muerte de la influencer Kenmer Kenia

La creadora de contenido tenía una empresa de pelucas. Foto: IG Kenmer Kenia.

En su perfil de TikTok, Kenmer Kenia solía compartir todos los aspectos de su vida. Y fue ella misma quien dio a conocer que, hace tan solo unos días, se había sometido a una cirugía bariátrica:

"Así es, me operé, honestamente quise hacerlo todo fuera de redes paran vivir mi recuperación más tranquila; los videos que veían esta semana y la semana pasada eran videos que ya tenía para subir en lo que me recuperaba, pero yo quería vivir mi cirugía yo sola y a gusto, gracias a las que se preocuparon y preguntaban por mi. Pero bueno ya no es secreto, la kenmer estará más delgada que nunca", escribió la influencer en una historia compartida en su perfil de Instagram, donde se le ve posando con bata azul.

Agregó que tenía 10 días de haber sido operada y que continuaría subiendo su proceso a redes sociales, para compartir su experiencia con sus millones de seguidores: "por ahora sigo en recuperación; gracias por sus mensajes. Llevo 10 días operada y seguiré contándoles más estos días. Por lo pronto a seguir reposando la gran extracción de estómago".

Internautas lamentan muerte de la influencer

La noticia fue dada a conocer en su perfil oficial de TikTok. Foto: TikTok Kenmer Kenia.

Sin embargo, luego de esos mensajes, las personas que administran el perfil de TikTok de la influencer anunciaron su muerte: "con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a sus seguidores, familia y amigos". Rápidamente, la publicación se volvió viral y cientos de usuarios comenzaron a comentar el video, algunos en negación, otros creyendo que se trataba de una bromo y otros más lamentando la noticia.

"Bebé reaparece y desmiente todo"; "Descansa en paz hermosa"; "Ya sal y dinos que sólo era un broma y que vas a salir más regía que nunca"; "Debe ser una broma, amor con eso no se juega"; "Brillarás arriba, descansa en paz"; "Se me partió el corazón cuando vi la foto y leí esto"; "Descansa en paz Kenia, me alegrabas el día con tus historias", son algunos de los comentarios en redes sociales.