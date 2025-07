"Pensé que era broma", empresaria expone a influencer por intentar pagar con "publicidad" en Mexicali

Una emprendedora en Baja California expuso las intenciones de una influencer, quien intentó pagar su cuenta con "publicidad", propuesta que la dejó boquiabierta y decidió difundir la anécdota a través de la red social de TikTok.

Lupita Madin, quien tiene un negocio de refresquería en el municipio de Mexicali, publicó el video, que ya cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, el pasado viernes 11 de julio, cuando la mujer supuestamente creadora de contenido le propone pagar su comida con publicidad por medio del llamado marketing de influencers, a lo que la empresaria respondió con una pregunta: "¿Es broma, verdad?".

La influencer de identidad desconocida terminó con su comida y aseguró que su paga podía ser por medio de difusión de la refresquería a través de historias de Instagram. "Siempre pago así en otras partes", aseguró en la caja registradora.

Al principio, la mujer asegura que le preguntará al dueño de la refresquería para supuestamente indagar sobre la propuesta publicitaria, sin embargo, no le da a conocer que ella es la propietaria del negocio. Según sus declaraciones, Lupita le escondió esta información para que la influencer no pasara vergüenza.

"No me acuerdo su nombre, empezaba su nombre con R, después de eso le quitó el grabar, pero no sé, se me hizo bien, raro yo pensé que en serio era broma. No quise ser grosera con ella", relata Lupita en TikTok.