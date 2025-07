Nayarit alista detalles para “Prosperidad Compartida”: el mega proyecto que comparte de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que próximamente arribarán al estado altos funcionarios del gobierno de México para supervisar y dar seguimiento al megaproyecto “Prosperidad Compartida”, una estrategia nacional que busca detonar el desarrollo económico del occidente del país, con epicentro en la entidad nayarita.

En entrevista, el mandatario estatal informó que este plan contempla dos vertientes prioritarias: por un lado, la instalación de un puerto seco en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Tepic; y por otro, el desarrollo de la denominada “Riviera Prosperidad Compartida”, que abarcará desde Compostela hacia el norte del estado.

Este corredor turístico y logístico busca aprovechar el potencial de conectividad de Nayarit, no solo por su ubicación estratégica, sino también por el crecimiento sostenido de su infraestructura aérea, carretera y energética.

Prevén la realización de obras de primer nivel en Nayarit. FOTO: Chary Cambero.

Prevén la visita de funcionarios de alto perfil del gobierno de México

Navarro Quintero detalló que en esta próxima visita participarán representantes de prácticamente todas las dependencias federales, ya que el proyecto incluye también la reactivación y consolidación del puerto de gran calado en Boca de Chila, una obra que podría convertir al estado en un punto clave de vinculación comercial con mercados internacionales, especialmente Estados Unidos.

“Sería Nayarit el punto donde estaría el desarrollo más grande de esta administración, de consolidar esto. Empresas, bodegas, vuelos internacionales de pasaje, vuelos nacionales e internacionales de transporte, comunicación de la red interna eléctrica para transportación o hacia destinos turísticos, entre otras cosas, el puerto que nos estaría vinculando a mercados internacionales, particularmente Estados Unidos”, afirmó el gobernador.

Una vez concluida la visita de funcionarios federales, se sostendrá una reunión de alto nivel para presentar los avances directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, de acuerdo con el Ejecutivo nayarita, ha mostrado un profundo interés en impulsar esta estrategia de desarrollo en la región.

Se prevé mejorar la infraestructura de la entidad. FOTO: Chary Cambero

Miguel Ángel Navarro Quintero prevé crecimiento económico en Nayarit

En ese sentido, el gobernador expresó su satisfacción por el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, aunque reconoció que aún queda camino por recorrer para consolidar los objetivos planteados.

“En servicio público nunca se debe estar satisfecho con lo alcanzado. Siempre hay que acceder a un plus con un mayor rendimiento y hoy me apresto, en estos dos años y dos meses que me quedan, a dar el sprint del esfuerzo para entregar en dos años la administración a quien habrá de relevarme. ¿Qué me preocupa? Un estado en paz. ¿Qué me preocupa? Un estado con un manejo económico ya no de angustia, sino de posibilidades de generar una gobernabilidad”, subrayó.

Con esta visión de futuro, el gobierno estatal busca fortalecer la economía regional, mejorar las condiciones de vida de las familias nayaritas y posicionar a Nayarit como uno de los estados líderes en desarrollo e inversión en el país.