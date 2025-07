"Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier funcionario", aclara Claudia Sheinbaum

Para evitar cualquier tráfico de influencias, la Presidenta Claudia Sheinbaum prohibió a su familia cualquier contacto con servidores públicos. En la Mañanera de este 16 de julio, la mandataria dio estas declaraciones a raíz de los señalamientos del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Iván Escalante.

Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el Gobierno, ésa es mi opinión. Mi familia tiene prohibido hablar con cualquier servidor público que no sea para saludar o el día de su cumpleaños o algo por el estilo, no debe haber tráfico de influencias de ningún tipo en ningún gobierno.

La mandataria prohibió a su familia cometer el error de contactar a cualquier funcionario público

FOTO: Presidencia

“Cualquier legislador, presidente municipal, primo hermano, cuñado, amigo lejano, conocido, que quiera hacer una gestión a nombre de alguien, no debe ser, menos si hay una instalación que está funcionando mal”, sostuvo en Palacio Nacional.

Escalante reveló, en una reunión con diputados federales, que legisladores lo buscaron para gestionar la verificación de una gasolinera.

EDG