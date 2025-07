Le entregan a madre cuerpo equivocado de su hija desaparecida, cinco años después la hacen desenterrarlo

El cuerpo sepultado a nombre de Dulce Marmolejo fue exhumado luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato le informara a su mamá, María Teresa, que hay inconsistencias que hacen pensar que el cuerpo es de un hombre.

Luego de cinco años de haber llorado y enterrado a su hija, María Teresa afirma que volvió a desaparecer su hija, pues ahora no sabe dónde están los verdaderos restos de la joven.

Con domicilio en Irapuato, la joven fue sustraída de su casa en la colonia Santa Julia el 16 de julio de 2020, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y, tras golpear a un hombre, regresaron por la joven.

En agosto de ese año, la Fiscalía informó a María Teresa que su hija había sido localizada sin vida en un predio en la comunidad de Marroquín perteneciente a Apaseo el Alto, junto con otros cuatro cuerpos. Días después, fue sepultada y despedida por sus familiares.

Cinco años después, la madre de Dulce recibió una llamada de la Fiscalía: querían que fuera a las oficinas en Celaya. Ella les dijo que no podía por su trabajo, por lo que el funcionario fue hasta Irapuato para notificarle que los restos que había sepultado no eran de su hija.

“Que se iba a hacer la exhumación porque había piezas que no coincidían, porque ahí en el Semefo había un torso y un cráneo. Mi hermana y mi hermano vieron el cuerpo completo pero resulta que, como había muchos cuerpos, supuestamente los revolvieron”, explicó vía telefónica la madre de la joven víctima.

María Teresa recuerda que, desde un principio, manifestó dudas de que fuera su hija y tras conocer la carpeta de investigación, dice que en el expediente el cuerpo no registra las cicatrices que su hija tenía y que ella reportó oportunamente. Ahora la madre, quien forma parte del colectivo “Hasta Encontrarte”, se pregunta dónde está el cuerpo de su hija.

"Yo voy a entregar un cuerpo que no es de mi hija, no es mío, entonces mi pregunta es ¿dónde está lo mío? ¿el de mi hija?. Hasta donde yo entendí, me dicen que el cuerpo que está dentro de la caja es la cara de mi hija pero el cuerpo de un hombre.

"No es justo lo que están haciendo, nosotros estamos con el corazón herido y nos vuelven a abrir esa herida, con la duda de dónde está mi ser querido, ¿donde está mi hija? Que hagan su trabajo como debe de ser”, dijo.