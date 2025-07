Lady Peruana se disculpa tras escupir a una guardia de seguridad: "ella me provocó", asegura

Las redes sociales se están llenando de videos de personas que en actos de intolerancia y racismo agreden a mexicanos, todo inició con la viralidad del caso de Lady Racista, una mujer de origen argentino que insultó a un policía de la Ciudad de México. Eso dio paso a que se hiciera una denuncia pública de otra ciudadana extranjera a quien se le dio el mote de Lady Peruana.

La mujer ha sido identificada como Elizabeth Patricia, quien tiene más de 30 años viviendo en México y quien se ha disculpado luego de haber escupido a una guardia de seguridad en un edificio residencial de la colonia Narvarte en la capital del país.

Todo indica que la agresión se dio cuando se le pidió que pagara los adeudos que tiene por cargos de mantenimiento en el inmueble, situación que desató su ira y por lo que respondió con agresiones verbales y físicas.

En una intención de que se diera a conocer su verdad, Elizabeth Patricia emitió una breve entrevista donde intentó disculpase, sin embargo sus comentarios dejan mucho que desear sobre sus actos, pues asegura que la guardia la provocó.

En el video que se está compartiendo en Instagram, la conocida como Lady Peruana, asegura que ella ha sido víctima de acoso por parte de personal de la administración del edificio donde vive, incluso dice que fue acosada sexualmente por un hombre llamado Mario.

Los medios que utilicé no fueron los correctos, pero yo he sido violentada en muchas ocasiones por estas personas, ella me provocó, asegura