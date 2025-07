Hernán Bermúdez sería enviado a Tabasco ante posible detención por la Interpol, confirma Fiscalía General Estado

El Fiscal General de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó este miércoles que en caso de ser arrestado por la Interpol, el ex secretario de seguridad pública, Hernán Bermúdez Requena será trasladado al estado de Tabasco para ser presentando ante un juez de Distrito local.

El Fiscal de Tabasco explicó que Bermúdez Requena cuenta con una carpeta de investigación por el fuero común y las autoridades de Tabasco también están colaborando con las autoridades federales.

Oscar Tonatiuh Vázquez, titular de la Fiscalía de Tabasco

FOTO: Especial

No obstante, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros explicó que no podía revelar más datos sobre las investigaciones ni tampoco revelar si hay más ex funcionarios públicos con orden de aprehensión. Sin embargo, el titular de la FGR destacó que es muy probable que se logre el arresto de Bermúdez Requena.

Interpol emite ficha roja contra Bermúdez

Las autoridades de Tabasco confirmaron que la Interpol emitió una ficha roja en contra el ex secretario de seguridad, toda vez que se ha vuelto un prófugo a nivel internacional, por lo que aseguraron se colaboran con las instancias de seguridad correspondientes para su captura.

«Las instituciones del Gabinete de Seguridad ya realizan las investigaciones del caso, además de efectuar su búsqueda para lograr su captura», menciona el comunicado.

EDG