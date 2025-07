Feminicidio de Carla expone violencia con uso de armase impunidad que existe en Jalisco: Ana Yeli Pérez

Ana Yeli Pérez Garrido, abogada feminista y directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que el feminicidio de Carla, una mujer de 28 años asesinada con un arma larga el pasado 12 de julio en Guadalajara, ha conmocionado a la sociedad por dos razones principales:

La primera es que existe un registro visual del feminicidio y el segundo factor que sorprende es el tipo de arma utilizada por el atacante, lo que vuelve a poner en cuestión el fácil acceso a este tipo de armamento en una entidad como Guadalajara, marcada por un contexto de alta criminalidad.

"Tendrían que ser también motivo de análisis de contexto, que tienen o que ameritan las investigaciones en casos de muertes violentas de mujeres por razones de género”, dijo Ana Yeli Pérez Garrido en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Violencia social impacta en la vida de las mujeres: Ana Yeli Pérez

Subrayó que, aunque todo indica que se trata de un feminicidio vinculado a una posible relación de pareja o de confianza entre el agresor y la víctima, ello no lo desvincula del contexto de alta criminalidad que enfrenta tanto el estado de Jalisco como el país en general.

Muchos de estos casos son investigados, digamos si no tuviéramos esta información, como simples homicidios o ejecuciones, digamos coloquialmente hablando y no se le investiga realmente el contexto ni las razones de género, ni tampoco el contexto de delincuencia organizada que está alrededor”, mencionó la abogada antes de señalar que no cualquier persona tiene acceso a un arma de este calibre.