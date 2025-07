Eduardo Clark García: “Rutas de la Salud” garantizará abasto de medicinas en clínicas y hospitales rurales comunitarios

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, habló del nuevo programa llamado "Rutas de la Salud", el cual busca atender las áreas, donde todavía hay problemas en la distribución, los cuales han afectado al abasto de medicamentos a los hospitales en México.

“No es para la distribución de todos los insumos. El Estado mexicano normalmente mueve como 200 millones de piezas de medicamentos al mes. Y digamos que tenemos contratos con grandes integradores privados, compañías logísticas muy grandes que llevan los insumos de los almacenes grandes estatales a los grandes hospitales o a los centros de salud urbanos”, explicó el subsecretario federal en entrevista para el programa de “Maca Diario con Maca Carriedo”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Aclaró que los medicamentos que se distribuirán a través de las “Rutas de la Salud" es para 11,000 clínicas pequeñas que tiene el Estado mexicano en comunidades, que están a 5 o 6 horas de la capital estatal, en caminos de terracería, en las montañas, a las cuales ningún proveedor ha querido llevarlas.

Eduardo Clark explicó que uno de los principales problemas identificados es que los centros de salud más alejados solo reciben visitas de los proveedores logísticos (encargados de surtir medicamentos e insumos) cada tres meses. Esto implica que, si un centro de salud usa más insumos de lo previsto, puede quedarse sin abastecimiento durante hasta dos meses y medio. Por eso, el objetivo de las nuevas rutas de distribución es asegurar que cada centro de salud reciba suministros al menos dos veces al mes para evitar desabasto.

Tenía mucho que ver con que ese desabasto que sentíamos en estos lugares en particular no estaba asociado a que no compráramos o a que no tuviéramos contratos o a un tema problemático de desabasto global sino a fallas en la distribución”, dijo