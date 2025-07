Así se derrumbó media calle en la alcaldía Álvaro Obregón por las fuertes lluvias: VIDEO

Las intensas lluvias, así como el mal clima, ocasionaron un enorme socavón en la colonia Ampliación La Mexicana, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con vecinos de la zona y la diputada local Liz Salgado Viramontes, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), todo comenzó desde hace unas semanas, pero, hasta ahora, ni las autoridades capitalinas, ni personal de la alcaldía han atendido el caso, lo que ha generado preocupación entre los habitantes, pues temen que ocurra un accidente.

Según lo explicado, en redes sociales, por la panista todo empezó hace más de dos semanas, cuando los vecinos de la zona notaron que había un hoyo en la calle Cerrada Río Santa Fe. Al principio parecía pequeño, pero con el paso de los días y la llegada de las lluvias, el problema se hizo más grande. No obstante, denuncian que, pese a que ya se aviso a las autoridades sobre este problema, no han tomado cartas en el asunto.

En este sentido, los vecinos han comentado sentirse intranquilos, pues resaltan que lo que era solo un hundimiento ahora se convirtió en un derrumbe peligroso. Además, temen que las casas que están cerca del río pudieran verse afectadas si no se actúa pronto para frenar este problema. Resaltaron que el pasado lunes 14 de julio, las autoridades de Protección Civil acudieron a acordonar la zona, pero acusan que eso no ha sido suficiente, pues el peligro sigue latente.

Captan en video el momento del derrumbe

El hecho quedó grabado en video. Foto: El Heraldo de México.

A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento exacto en el que media calle se vino abajo, dejando un enorme socavón. En las imágenes se puede ver que, previo a que la tierra se cayera, la calle tenía una enorme grieta. Sin embargo, durante un día de tormenta se aprecia que la mitad de la calle se derrumbó, esto ante el asombro de algunas personas que se encontraban fuera de sus domicilios. Hasta ahora, se desconoce la fecha exacta del video, pero habría sido tomado en días recientes.

Por su parte, la diputada Lizzette exhortó a las autoridades capitalinas para que actúen rápido y no esperen a que pase algo peor. Aseguró que no basta con poner una cinta de precaución, que se necesita trabajar bien en la zona, reforzar las orillas del río y asegurar el terreno para que no siga cediendo. También pidió que se hagan estudios para saber cuáles otras colonias pueden estar en riesgo y así prevenir futuros problemas.

Vecinos piden apoyo en redes sociales

Por la inacción de la alcaldía hay vidas en riesgo.

Pedimos a la @AlcaldiaAO que mitigue los riesgos en Cerrada de Rio Santa Fe equina Rubén Dario Col. Ampliación la Mexicana. pic.twitter.com/sWkzRfA4Es — Liz Salgado Viramontes (@Liz_SalgadoV) July 15, 2025

En redes sociales, los vecinos han denunciado estar muy molestos porque se sienten ignorados. Desde que apareció el hoyo han estado pidiendo ayuda, pero nadie les ha atendido. Algunos han tomado fotos y videos para mostrar cómo fue creciendo el daño y ahora están compartiéndolos en redes sociales, esperando que gente se entere y así las autoridades atiendan a sus demandas.

Aunque hasta ahora no ha pasado nada grave con las casas o con la gente, saben que si siguen las lluvias, la situación puede empeorar. La calle ya está cerrada con cintas, pero eso no garantiza que no pase algo. Además, hay niños, adultos mayores y muchas familias que viven muy cerca del derrumbe.