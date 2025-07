“¡Todos al suelo!”, graduación de secundaria termina en balacera, así fue el aterrador momento | VIDEO

La mañana de este martes 15 de julio se llevó a cabo la clausura del ciclo escolar 2024-2025 en la secundaria Luis Donaldo Colosio del municipio de Comondú, Baja California Sur, sin embargo, dicho evento de celebración se vio manchado por una balacera ocurrida justo afuera del plantel, lo cual, provocó pánico entre alumnos, maestros y padres de familia.

La secundaria Luis Donaldo Colosio se ubica en la colonia Universidad de Ciudad Constitución en el municipio de Comondú, Baja California Sur y como se dijo antes, este martes 15 de julio se realizó el evento de clausura del ciclo escolar 2024-2025 por lo que en el plantel se concentraron alumnos, profesores y decenas de familias que acudieron a acompañar a los graduados, sin embargo, alrededor de las 10:20 horas se registraron una serie de detonaciones de arma de fuego que causaron pánico entre los asistentes.

"¡Nadie se levante!", un maestro se encargó de mantener a los asistentes en el suelo para evitar heridos. Foto: X: metropolimxbcs

Balacera provoca pánico en graduación de secundaria

En redes sociales circulan una serie de videos en los que se muestra el momento exacto en el que se desató el pánico en la secundaria Luis Donaldo Colosio de Comondú, Baja California Sur luego de que se registrara una balacera justo afuera del plantel, en una de las grabaciones se puede apreciar que los alumnos y padres de familia que se encontraban en uno de los salones se tiraron al piso completamente desconcertados y esta misma escena se repitió en el patio del plantel, donde incluso el maestro de ceremonias utilizó el micrófono para pedirle a los asistentes que se mantuvieran en el suelo.

“Todos abajo, por favor, todos al suelo, por favor, no se levanten, no se levante, nadie se levante, todos en el suelo, no hay que levantarse, tranquilos, seguimos igual, tranquilos, tranquilos, nadie se levanta, por favor”, fueron las indicaciones emitidas por el personal escolar durante uno de los videos que circulan en redes en el que se puede ver a padres de familia, alumnos y maestros resguardarse para evitar ser alcanzados por una bala perdida.

#Video: Así terminó la ceremonia de fin de cursos de la Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" en Ciudad Constitución, Baja California Sur, tras estallar una balacera afuera del centro escolar.



Autoridades ya investigan la balacera, confirman un muerto

El gobierno del Estado de Baja California Sur emitió un comunicado en el que señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado ya abrió una carpeta de investigación por la balacera que interrumpió el evento de clausura del ciclo escolar 2024-2025 de la secundaria Luis Donaldo Colosio de Ciudad Constitución, hechos que dejaron como saldo el fallecimiento de un hombre, cuya identidad no fue revelada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado agregó que el hallazgo del sujeto asesinado a balazos se realizó a un par de cuadras de la secundaria Luis Donaldo Colosio de Ciudad Constitución, sin embargo, en dicho centro escolar no se reportaron personas heridas y se precisó que la investigación de estos hechos se mantendrá activa para poder esclarecer lo sucedido.