Senadores afirman que Adán Augusto podría esclarecer relación con su ex secretario acusado de vínculos con el crimen organizado

Senadores de MC y PVEM pidieron que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Adán Augusto López Hernández, debe esclarecer posibles vínculos con su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de liderar a una banca del crimen organizado.

La senadora por Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García, sostuvo que como figuras públicas se debe estar abierto al escrutinio y rendición de cuentas.

Cuestionado al respecto, el senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que aunque el tema es directamente contra Bermúdez Requena, el coordinador de Morena en el Senado podría estar obligado a responder en la medida en la que se le solicité la autoridad judicial.

"Estoy seguro que no durará en acudir, pero el tema no es un tema de Adán Augusto, es un tema de esta persona (su ex secretario de Seguridad Pública)", aseveró en entrevista.