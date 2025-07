¿Julio César Chávez Jr se divorcia de Frida Muñoz tras ser vinculado con El Cartel de Sinaloa? Su esposa lo aclara

Tras la detención de Julio César Chávez Jr en Estados Unidos por supuestamente ser un miembro activo del “Cartel de Sinaloa”, en plataformas digitales comenzó a circular un rumor en el que se asegura que el boxeador se divorciaría de su esposa, Frida Muñoz, sin embargo, la pareja de “El Junior” ya salió a aclarar la situación, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

Como de se dijo antes, en plataformas digitales comenzaron a circular distintas versiones en las que se aseguraba que el matrimonio de Julio César Jr y Frida Muñoz se estaba tambaleando por su detención en Estados Unidos, incluso, se aseguró que la esposa del pugilista nacido en Culiacán ya tendría otra pareja, por lo que se vio obligada a desmentir estas versiones.

"El Junior" se encuentra en espera de ser deportado a México para hacerle frente a la justicia. Foto: IG: fridamuro

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Frida Muñoz señaló que no tiene otra pareja y aclaró que es ciudadana estadounidense por nacimiento, pues también se señaló que estaría buscando obtener sus “papeles” para poder residir en Estados Unidos de manera permanente.

“Qué triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias solo por obtener views. No señor, no tengo otra pareja. Y no, nadie me va a “arreglar papeles” porque soy ciudadana estadounidense desde que nací. En lugar de buscar clicks, deberían buscar la verdad. La mentira tienes patas cortas… y la verdad siempre prevalece”, escribió Frida Muñoz, quien desde la detención de “El Junior” le ha enviado mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.

Este fue el texto con el que Frida Muñoz descartó su supuesto divorcio de Julio César Chávez Jr tras su detención. Foto: IG: fridamuro

¿Por qué se vincula a Julio César Chávez Jr con el Cartel de Sinaloa?

La detención de Julio César Chávez Jr ocurrió el pasado 2 de julio y de acuerdo con la información emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, su aprehensión se debió a que se encontraba de forma ilegal en territorio norteamericano tras el vencimiento de su visa, además, fue catalogado como una amenaza para la seguridad pública debido a que presuntamente es un miembro activo del “Cartel de Sinaloa” y también se señaló su matrimonio con Frida Muñoz, quien estuvo casada anteriormente con Edgar Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Julio César Chávez asegura que su hijo no es un delincuente por lo que confía en que saldrá bien librado de este amargo episodio. Foto: IG: jcchavezjr

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que el gobierno estadounidense informó sobre la detención de Julio César Chávez Jr y su próxima deportación y dicha institución señaló que en cuanto el boxeador pisara suelo mexicano quedaría detenido debido a que hay una orden de aprehensión en su contra emitida desde 2023 por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Ante esta situación Julio César Chávez salió a señalar que, debido a su fama, tanto él como su familia, “conocen a todos los buenos y malos de Culiacán”, sin embargo, esto no significa que su hijo sea un delincuente, por lo que señaló que confía en que su heredero pueda salir bien librado de esta situación.