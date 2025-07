INE no entregará, por ahora, padrón para CURP biométrica

Ante la reforma para la creación de la Curp Biométrica, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala aclaró que hasta este momento el gobierno federal no ha requerido la entrega del padrón o la lista nominal con los datos biométricos que tiene en su resguardo el organismo electoral federal para la expedición de la credencial para votar con fotografía.

Incluso aclaró que en la reciente reunión que sostuvo con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no se tocó el tema de la Curp Biométrica, pues únicamente se dio el cierre de las tareas de coordinación en materia de seguridad por la elección judicial.

"En ninguna parte existe esa solicitud, pero también es una postura que se posiciona, ´van a pedir el padrón, van a acabar con el Instituto´, y si llegar a darse una mesa de trabajo en donde uno de los puntos fuera la coordinación del Instituto, pues en ese momento tendríamos que actuar de acuerdo a la agenda. Pero ahorita no está en la agenda que entreguemos el padrón ni la lista nominal", sostuvo.

En conferencia de prensa en la sede del INE, la consejera dijo que hasta ahora solo hay elucubraciones de que el INE va a entregar el padrón con los datos biométricos, pero negó esa aseveración.

Foto: Cuartoscuro

“Lo que se trata de posicionar es que Guadalupe Taddei está entregando el padrón y la lista nominal, hay que ponerle el fraseo correcto a la pregunta, no es así, no hay una petición y si existiera como puede ser el caso Estaríamos sentados 11 consejeros, no Guadalupe”, aclaró.

Padrón electoral deben defenderse: Taddei

Aseveró que la lista nominal y el padrón electoral se deben defender para que se realice cada vez mejor y llevarlo a niveles de tecnología más altos.

Taddei Zavala reconoció que cuando nazca la Curp Biométrica, la credencial para votar con fotografía seguirá cumpliendo la función que tiene hasta ahora de permitir a los mexicanos acudir a elegir a las autoridades, ya que tendrán usos distintos.