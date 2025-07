Hija de Carla presenció el feminicidio en Jalisco; vecinos temen hablar del caso por miedo al agresor: "Es una lacra"

Y no pararán hasta que tengan justicia. Familiares de Carla Bañuelos, quien fue asesinada a las afueras de su casa ubicada en la colonia Balcones de Oblatos, exigen no sólo que se capture al hombre que le quitó la vida a esta joven de 28 años de edad, sino también que paren de revictimizarla en redes sociales, en donde se le señala de haber provocado su muerte al haber golpeado la camioneta del agresor que posteriormente la asesinó con un fusil.

El miedo prevalece en la colonia en donde vive Carla, pues los vecinos temen hablar del caso y de lo que algunos vieron durante la discusión entre Carla y el presunto feminicida, asegurando que él es una persona que está relacionada con algún grupo delictivo, al igual que su familia. Se reveló también que la hija de Carla, una menor de tan sólo 12 años, presenció el feminicidio de su madre y que ahora mismo se encuentra en shock tras el suceso.

Amigos y amigas de Carla han asegurado a los medios locales, así como lo han hecho los familiares de la víctima, que ella no tenía ninguna relación con el agresor, que era él quien la buscaba para tener un vínculo sentimental con ella, pero que Carla se negaba pues sabía que era una persona peligrosa.

Crédito: Especial

Hija de Carla presenció el feminicidio

Aunque en el video se aprecian a tres mujeres y un hombre aterrorizados ante el cuerpo sin vida de Carla, luego que el agresor subiera a su camioneta y huyera, testigos indicaron que también la hija de la víctima, una menor de tan sólo 12 años, presenció el asesinato de su madre, en Jalisco.

Refieren que en este momento la pequeña se encuentra en shock y que será atendida psicológicamente para evitar que le afecte en la manera de lo posible esta situación, aunque indican también que es comprensible lo que está sucediendo con ella, a pesar de ser una niña muy inteligente y que entiende lo que ha pasado con su madre.

Amigas y amigos de Carla han dicho a medios de comunicación que la joven no tenía ningún vínculo amoroso con el presunto feminicida, y piden que deje de revictimizarse en redes sociales, en donde los comentarios van en contra de la víctima y no apuntan al culpable de este crimen.

Crédito: Fiscalía de Jalisco

Vecinos de Carla no quieren hablar

Al ser cuestionados por medios locales sobre si habían presenciado lo que ocurrió la madrugada del 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos, en Jalisco, vecinos de Carla no quisieron hablar al respecto, pues saben que el presunto feminicida de esta joven de 28 años "es una lacra", de acuerdo a sus propias palabras; además, describieron que su familia también formaría parte del crimen organizado, por lo que prefieren callar hasta que sea capturado.

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado la tarde de ayer que ya había sido ubicada la camioneta en la que viajaba este hombre y que el fusil con el que asesinó a Carla no es un arma que traiga cualquier persona. Mientras, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que están "muy cerca" de capturar al presunto feminicida, pero que por el momento no podía decir más para no entorpecer las investigaciones.