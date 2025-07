Congreso capitalino abre debate sobre la gentrificación: piden diferenciarlo del turismo

El Congreso de la Ciudad de México abrió el debate público sobre la gentrificación al desarrollar el foro “Turismo que suma y no desplaza”, donde se llegó a la conclusión de que la gentrificación debe separarse de la actividad turística de la capital para encontrar soluciones permanentes a la necesidad de vivienda.

Desde el salón Heriberto Castillo, del recinto legislativo de Donceles, legisladores, especialistas y personas afectadas mostraron su punto de vista sobre el tema y plantearon la promoción de iniciativas que permitan la sana convivencia sin afectar a terceros.

En su mensaje, la presidenta de la Comisión de Turismo, Luisa Ledesma, pidió diferenciar la gentrificación del turismo, pues afirmó que hay acciones que benefician a los capitalinos, sus labores y su ingreso.

“La gentrificación, en esencia, implica la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo a zonas previamente habitadas por poblaciones de menores ingresos, lo que a menudo deriva el desplazamiento de estos últimos. El turismo, en cambio, puede actuar como un catalizador de la gentrificación al aumentar la demanda de viviendas y servicios en áreas atractivas para los visitantes, elevando los precios y trasformando la oferta comercial de los inmuebles”, indicó.

uD83CuDFDB???El turismo no genera gentrificación, afirman especialistas.



uD83DuDD17Más detalles aquíuD83DuDC47uD83CuDFFDhttps://t.co/N89SR9Yz6A pic.twitter.com/NQkySlBBa4 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) July 15, 2025

Por su parte, Adriana Enríquez, consultora y experta en urbanismo y vivienda, destacó que plataformas como Airbnb han contribuido a un incremento en las rentas de 280 por ciento, con relación a las tradicionales y una retención y remisión de más de 650 millones de pesos en concepto de impuestos, de 2017 a 2024.

No obstante, Sean Cazárez, presidenta de la Asociación de Vivienda Turística, afirmó que las viviendas de socios no son fondos de inversión, como se estableció en la marcha de hace dos semanas y aseguró que no son los detonadores de la gentrificación.

“Somos generadores de ingresos, ya que 160 mil familias han podido obtener una forma de vida, con una derrama de 16 mil 700 millones de pesos anuales; de los anfitriones, el 17 por ciento son adultos mayores que se ayudan gracias a este ingreso y 50 de los anfitriones son mujeres, con el mismo porcentaje mayores de 60 años”, estableció.

A su vez, el director general de Servicios al Turismo, de la Secretaría local, Jorge Darío Guerrero, informó que es fundamental no confundir la gentrificación con la necesidad de una actividad como la turística, pues es necesario contar con ese ingreso para mejorar la calidad de vida de los capitalinos.

Finalmente, Ledesma Alpízar, retomó la palabra y aseguró que desde Movimiento Ciudadano impulsarán iniciativas o productos legislativos que fomenten un modelo sostenible, social y viable para todos los sectores de la CDMX, para planificar y ejecutar los mejores proyectos de cara a la justa mundialista, pero que sean permanentes para la infraestructura del futuro de ciudad una vez que termine el evento deportivo.

CS