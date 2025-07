Adán Augusto no es investigado tras orden de aprehensión a Hernán Bermúdez, su exsecretario de Seguridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no se investiga al senador morenista y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, luego de que se giró una orden de aprehensión contra su ex secretario de Seguridad en la entidad, Hernán Bermúdez Requena, ligado a la organización criminal “La Barredora” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien actualmente se encuentra prófugo.

Enfatizó que la autoridad encargada de realizar las investigaciones son las Fiscalías, además de que en su gobierno no se protege a nadie. En la conferencia de prensa matutina, dijo que el Gabinete de Seguridad informará sobre la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena.

Gabinete de Seguridad informara sobre el caso de Hernán el próximo jueves

FOTO: Antonio Nava

“De parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente, sin problema”, expresó..

Cuando hay una investigación las hace las fiscalías, el gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tiene la obligación de hacer la investigación y nosotros no protegemos a nadie”, indicó.

Sheinbaum ofrecerá detalles sobre el caso de Hernán Bermúdez

La titular del Ejecutivo Federal dijo que el martes durante el informe quincena del gabinete de seguridad se ofrecerán detalles sobre el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco quien se encuentra prófugo.

“De parte nuestra no hay ninguna acusación, si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue, pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle”, agregó.

EDG