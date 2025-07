Padre de Carla rompe el silencio tras el feminicidio de su hija en Jalisco: "No pude hacer nada"

El video del feminicidio de Carla, una joven de 28 años, se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde colectivos feministas no sólo exigen justicia por la muerte de esta mujer quien fue asesinada afuera de su casa en Jalisco, sino también por un alto a la revictimización en contra de la chica que fue asesinada y cuyo crimen quedó grabado en cámaras de seguridad de domicilios aledaños al suyo.

En las imágenes, se aprecia cómo Carla discute con un hombre y tras subir de tono la pelea, el agresor saca un arma y le quita la vida disparándole directamente y huyendo al instante. Al tiempo, familiares de Carla salen de su casa al escuchar los disparos, sin que ya pudieran hacer algo por salvarla.

Su padre dijo que aunque salió rápido al escuchar las detonaciones, su hija ya se encontraba tendida sin vida frente a su domicilio, ubicado en la colonia Balcones de Oblatos.

En entrevista para medios locales, Rafael Bañuelos, padre de Carla, lamenta no haber podido hacer más por su hija luego de ser asesinada con un fusil a las afueras de su casa. Dijo que aunque escuchó los disparos, cuando salió ya era imposible hacer algo por ella.

Escuché las detonaciones, salí rápido, pero ya no podía hacer nada. No sé... Te digo, para los que son padres... El hecho de perder un hijo... Mi hija... No tiene nombre [...] No hay de otra...