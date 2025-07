Otorgan presea por el Día del Abogado a Yasmin Esquivel y Rufino H. León Tovar

El Consejo Nacional de la Abogacía otorgó la presea “Ignacio L. Vallarta”, conmemorativa del Día del Abogado, a la ministra Yasmín Esquivel y a Rufino H. León Tovar, magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

También se entregó el reconocimiento al ex fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, también magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial de esa entidad.

León Tovar destacó que durante la campaña electoral judicial fue a más de 17 estados del país y ahí vio el reclamo de que la justicia no es tan accesible.

Esto, dijo, lo llevó a proponer una justicia para todos, pero principalmente poner en equilibrio en este tema a las personas que menos recursos tienen.

Gracias al Consejo Nacional de la Abogacía "Ignacio L. Vallarta" por este reconocimiento que recibo con profundo honor y gratitud. Ser distinguida como Eminencia Jurídica en el marco del Día del Abogado me compromete aún más con la justicia que defendemos desde la Suprema Corte:

Destacó también la creación del TDJ, pues consideró que se requieren sanciones efectivas después de procedimientos realizados conforme a la ley.

Además, señaló, se requiere una justicia que respete los derechos humanos de una manera más efectiva, y que se aplique la ley por encima de privilegios.

Aseguró que México tiene una deuda histórica con la justicia y es el momento de corresponder a los mexicanos desde el TDJ.

Esquivel dijo que el compromiso de los abogados es mantener un estado de derecho, pues esta es una preocupación ante los cambios en el Poder Judicial de la Federación.

Destacó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación estará integrada, por primera vez, mayoritariamente por mujeres.

Rechazó que el TDJ vaya a ser un tribunal de la Inquisición, pues el objetivo es que sea un tribunal de prevención que atienda las causas de los problemas.

Esquivel Mossa señaló la importancia de que, para que funcione la reforma judicial, trabajen juntos los colegios de abogados y los juzgadores.

También planteó la necesidad de revisar si se requiere la certificación y colegiación obligatoria de los abogados.

“Porque cuántas veces nos hemos quejado de los abogados que engañan a la gente”, dijo.

Fortalecer las defensorías públicas, tener una justicia itinerante y una agenda de protección de víctimas, revisar cómo se hace más eficiente la Ley de Amparo, y pensar en un examen nacional para juzgadores, son algunos de los pendientes en los que se debe trabajar, aseguró la integrante del máximo tribunal.

Destacó que la nueva Corte iniciará en septiembre próximo con un “cuello de botella” por los casi mil 500 asuntos que recibirá de la anterior SCJN.

“Estamos trabajando en cómo deben ser los acuerdos para agilizar el trabajo y solamente quedarse la Corte con aquello que realmente reviste una importancia trascendental o no se tienen precedentes en materia constitucional”, explicó.

En el caso de los jueces y magistrados federales, indicó, reciben cerca de un millón y medio de asuntos al año.

“De los 55 mil empleados, cerca de 25 mil están en zozobra, está ante la situación donde no saben qué va a pasar con los nuevos titulares que lleguen y yo lo he señalado claramente, el buen juez por su casa empieza, no podemos violentar los derechos laborales de esos trabajadores del Poder Judicial federal, personas de carrera, que han entregado su vida”, enfatizó.