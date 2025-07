Licencia de conducir permanente en la CDMX tiene fecha límite para su tramitación; ¿habrá prórroga?

La licencia de conducir permanente para la Ciudad de México es un documento que les permite a los automovilistas circular en la capital del país sin renovar dicho documento. Su puesta en marcha fue anunciada por el gobierno capitalino en octubre de 2024 y su trámite se habilitó durante un periodo de un año, por lo que esta licencia tiene una fecha límite para su tramitación.

A través de su página web oficial, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dio a conocer que el último día para poder obtener la licencia permanente, cuyo costo es de 1,500 pesos, será el próximo miércoles 31 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se haya anunciado alguna prórroga, por lo que los interesados en obtenerla deberán realizar el trámite correspondiente antes de esta fecha.

Además de los automovilistas de la Ciudad de México, quienes viven en el Estado de México también pueden solicitarla. No obstante, la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, aclaró que esta licencia no es una carta abierta a los conductores de automóviles, pues habrá políticas públicas que refuercen la prioridad a los peatones y a los conductores de vehículos no motorizados.

El último día para poder obtener la licencia permanente, cuyo costo es de 1,500 pesos, será el próximo miércoles 31 de diciembre de 2025. Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir permanente en CDMX?

Los automovilistas que ya cuente con antecedentes de licencia tipo “A” y que deseen obtener la licencia permanente, solo tienen que realizar el pago de su línea de captura, ingresar al portal Llave CDMX con su Clave Única de Registro de Población (CURP) y posteriormente agendar una cita en algún módulo de la Semovi para concluir el trámite.

Quienes no cuentan con antecedentes de licencia Tipo “A”, deben acreditar un examen teórico basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito Capitalino, que también estará disponible en el portal Llave CDMX. Al ingresar al portal deberán crear un perfil y dirigirse al apartado “Evaluación de Licencia Permanente”; cuando se haya acreditado se podrá agentar una cita para concluir el trámite.

Quienes no cuentan con antecedentes de licencia Tipo “A”, deben acreditar un examen teórico basado en la Ley de Movilidad y el Reglamento de Tránsito Capitalino. Foto: Cuartoscuro

¿Qué documentos necesito para concluir el trámite?

Para concluir el trámite de la licencia de conducir permanente, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos: