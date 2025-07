‘Lady Racista’: Ximena Pichel abandonó a su hijo por 8 años, dice su ex

Ximena Pichel, la llamada ‘Lady Racista' en las redes sociales, abandonó a su suerte al hijo que tuvo con el actor Aaron Beas durante ocho años, reveló el histrión y también modelo, quien afirmó estar preocupado por su vástago y no por el hate que ha recibido tanto él como la madre del niño.

A dos semanas de que la mujer argentina fue captada en video al agredir con insultos racistas y clasistas al policía de la Ciudad de México, su ex pareja y padre de su hijo dio a conocer cómo fue parte de su relación desde hace 15 años y por lo que han pasado.

El actor aseguró que tras la viralización del video de su ex pareja donde también estuvo expuesto su hijo que defendió a su madre cuando era grabada y estaba a punto de ser multada por el policía que le iba a colocar la “araña” de tránsito para inmovilizar el auto, no ha logrado conciliar el sueño por estar preocupado por su hijo.

Lady Racista abandonó a su hijo por 8 años

Ximena Pichel cuando agredió al policía con insultos racistas. Foto: X @Angela_FriasA

El actor reveló que Ximena Pichel no se hizo cargo de su hijo en sus primeros años de vida: “Cuando nació el niño, yo me hice cargo de él de los seis, siete meses, hasta los ocho años, él estuvo solamente conmigo y ella lo veía temporalmente”, afirmó el histrión en entrevista televisiva.

Además, Beas recordó que su entonces suegra viajá a México desde Argentina para pedirle que se hiciera cargo totalmente de su hijo, que pidiera la patria potestad, pero el actor dijo que no lo quiso hacer “porque finalmente, la madre es la madre y es lo más importante para cualquiera, él la ama”, dijo.

Asimismo, Aaron Beas acotó: “Yo casi ni he podido dormir, no tanto por mí, me ha llegado el hate y todo esto, pero estoy muy preocupado por mi hijo”, indicó en un video compartido en las redes sociales donde agregó que su hijo de 16 años de edad está afectado emocionalmente por la situación.