Identifican al presunto feminicida de Carla: "No sabemos si pertenece a algún grupo criminal", dice Fiscalía de Jalisco

Las imágenes del feminicidio de Carla Bañuelos, en Jalisco, continúan causando indignación. Luego de haber sido captado el crimen por una cámara de seguridad en las calles de la colonia Balcones de Oblatos, las autoridades ya reconocieron al presunto feminicida de esta joven de 28 años que fue asesinada con un fusil a las afueras de su casa la madrugada del 12 de julio.

La Fiscalía de Jalisco, a través de su titular, Salvador González, informó que ya se tiene reconocido al presunto agresor de Carla y que ya se giró también una orden de aprehensión en su contra. Agregó que el tipo de arma con la que el hombre le quitó la vida a Carla, no es un arma que traiga cualquier tipo de persona en su automóvil.

Informó también que todavía no se tiene identificado si el presunto feminicida pertenece a algún grupo criminal; la familia de Carla, además de exigir justicia por su feminicidio, pide también un alto a la revictimización en contra de la joven. Además, el auto donde viajaba el presunto agresor, ya fue localizado.

Asesinan a una mujer a tiros en calles de Guadalajara, ex pareja principal sospechoso | VIDEO FUERTE

Padre de Carla rompe el silencio tras el feminicidio de su hija en Jalisco: "No pude hacer nada"

En conferencia de prensa, el fiscal Salvador González informó que no se tiene identificado si el presunto feminicida de Carla pertenece a algún grupo criminal

Todos hemos visto el video que ha circulado en redes sociales. Desde luego que ya está identificado ; ya tenemos la solicitud de orden de aprehensión, estamos trabajando intensamente para tratar de localizarlo. Desde luego, bueno, el tipo de arma que utilizó para privar de la vida a esta persona es un arma larga; de momento no tenemos específicamente si pertenece a algún grupo criminal, estamos en eso, no es común que alguien traiga en su vehículo un arma de esta naturaleza, pero es parte de las investigaciones que estamos realizando

A través de las redes sociales de la Fiscalía, se dio a conocer que ya localizaron el vehículo en donde viajaba el presunto feminicida de Carla, como parte de las investigaciones para llevar a su ubicación tras la solicitud de la orden de aprehensión:

"Esta y otras evidencias son fundamentales en la búsqueda y captura del presunto responsable", informó la fiscalía, adjuntando la imagen del vehículo. Agregó en un comunicado que "como parte de las investigaciones del homicidio de una mujer de 28 años en la colonia Balcones de Oblatos, Municipio de Guadalajara, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención A mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidios, localizó la camioneta presuntamente utilizada por el agresor, del cual ya está buscándose su aprehensión".

La fiscalía agregó que la localización del vehículo se dio al realizar un recorrido de vigilancia en la Colonia Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es resultado directo de las diligencias ministeriales y los trabajos de inteligencia, "y representa una pieza clave en la integración de la carpeta de investigación" El vehículo localizado es tipo SUV de la marca Chevrolet, Equinox, modelo 2010 en color blanco con placas del Estado de Chihuahua.

Quien también habló sobre el feminicidio de Carla, ocurrido la madrugada del 12 de julio, es el gobernador del estado, Pablo Lemus, quien indicó que dio la orden de buscar por "cielo, mar y tierra" al responsable.

Di la instrucción para buscar por cielo, mar y tierra a este feminicida. No hay ninguna justificación, no hay ninguna justificante para un feminicidio así. Es algo verdaderamente atroz, tenemos que dar y se los garantizo, vamos a dar con este feminicida. Estamos ya cerquita, no podemos decir mucho, pero ya estamos cerquita.