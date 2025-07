Fernández Noroña sobre creación de comisión para revisar afiliaciones en Morena: "Me parece excesivo"

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña criticó y calificó como excesiva la decisión de la dirigencia nacional de Morena para crear una comisión especial que revise las afiliaciones al partido político.

“Una comisión que decida quien entre y quien no francamente me parece, pues sí lo voy a decir, me parece excesivo”, enfatizó.

En conferencia de prensa en la sede del Senado, el morenista propuso a la dirigencia de Morena que, en lugar de una comisión, el partido debe dejar en claro en sus estatutos las conductas que no son aceptables y que si las personas incurren en esas conductas no deben ingresar a Morena. Por ejemplo que hayan sido sancionados por corrupción o que hayan participado en hechos de represión.

“Es entendible que haya un reclamo de la militancia y de la ciudadanía de los que son llamados chapulines, gente que viene de otras organizaciones políticas y se suman a Morena”, dijo.

El presidente del senado aseveró que una cosa es la militancia y otra las alianzas que se hacen. Foto: Cuartoscuro

Revela que Miguel Ángel Yunes no quería afiliarse a Morena

Recordó que en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) incluyó en sus estatutos que no se aceptaría a nadie que haya incurrido en represión o en gobiernos que practiquen esos actos.

En este contexto, Fernández Noroña reveló que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez no quería afiliarse a Morena, ya que lo hizo por invitación. Eso debido a que el legislador por Veracruz fue expulsado de las filas del PAN por votar a favor de la reforma judicial de la 4T.

“La verdad es que Yunes no quería afiliarse a Morena. Se afilió por invitación, él estaba bien (sin partido) Personalizan pero sin el voto de Yunes no hubiéramos sacado la reforma judicial, ni más ni menos”, afirmó.

