Exigen presentación con vida de joven que desapareció en Xalapa

Familiares y amigos de Antonio Aldazába protestaron y bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de Xalapa, Veracruz, para exigir a las autoridades que agilicen su búsqueda y así localizarlo con vida.

El joven, de 30 años, fue reportado como desaparecido el pasado 10 de julio después de que acudiera a la zona centro de Xalapa a hacer compras y perdiera comunicación con sus seres queridos.

Leopoldina Sánchez se sumó a la manifestación. Ella busca desesperadamente a su hijo y dijo que a pesar de que presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado no hay indicios sobre el paradero de Antonio.

“Muy tranquilo el muchacho, muy noble, no se mete con nadie, absolutamente con nadie, es muy noble mi hijo. Eso es lo que nos extraña y le pedimos, ya les dije humildemente a la gobernadora, la fiscal, por favor, que muevan porque ya son cuatro días, cuatro días. Como yo digo, mira Dios, regrésamelo como quieras, pero regrésamelo. Yo no quiero ser de tantas madres que agarran y cuántos años no tienen que nunca los vuelven a ver”, expresó.