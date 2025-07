Estos son los nuevos métodos de pago para la VISA americana en 2025

La Embajada de Estados Unidos en México informó que a partir de este 14 de julio hay nuevas formas de pagar la tarifa de tu solicitud de visa conocida como MRV, una cuota que deben de cubrir las personas interesadas en adquirir una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos.

La MRV debe ser cubierta por todos los mexicanos interesados en viajar al país estadounidense incluyendo niñas, niños y adolescentes, deben cubrir la cuota obligatoria la cual es indispensable para comenzar el trámite, sin importar la edad del solicitante ni el tipo de visa que se esté solicitando.

Es fundamental destacar que la cuota MRV no es reembolsable ni transferible, lo que significa que no se devolverá el dinero en caso de que la visa no sea aprobada o si el solicitante decide no continuar con el proceso. Este pago es un requisito indispensable establecido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y se aplica a todos los solicitantes sin excepción.

Por lo tanto, incluso si la visa no llega a emitirse, el monto pagado no se regresará, ya que la tarifa cubre el costo del procesamiento administrativo de la solicitud, y no está relacionado con el resultado final del trámite. Este monto tampoco es transferible y son válidos por una sola solicitud, después de un 1 año vence.

La visa cuesta entre 15 y 315 dólares

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Nuevas opciones de pago de la MRV

Es importante tener en cuenta que a partir del 11 de julio de 2025, los pagos ya no se aceptan en Banamex, esta modificación forma parte de una actualización en los convenios bancarios para mejorar el servicio a los solicitantes. De acuerdo con lo anunciado por la Embajada de Estados Unidos las nuevas formas de pago para la solicitud de visa incluyen:

En efectivo en los bancos Scotiabank o Banco del Bajío

Por una transferencia electrónica a través del Sistema de Pagos Electrónicos interbancarios (SPEI) desde cualquier banco

Las cuotas para la MRV son:

185 dólares para visitantes, negocios, turismo, tratamiento médico, miembro de tripulación, estudiante académico, estudiante no académico, medios o periodistas, visitantes de intercambio, víctimas de trata de personas o de actividad delictiva.

205 dólares para trabajador empleado temporal o pasantes, personas con capacidades extraordinarias, atletas, artistas y animadores, visitantes de intercambio cultural internacional, trabajador religioso, empleado transferido dentro de su empresa.

265 dólares para prometidos o cónyuge de un ciudadano estadounidense

15 dólares para mexicanos menores de 15 años

315 dólares para ciudadano de país con el cual Estados Unidos ha firmado tratados y que hubiera realizado inversiones significativas, australianos con especialidades profesionales

Antes de realizar cualquier pago, es recomendable revisar cuidadosamente las instrucciones disponibles en el sitio web oficial del servicio de visas de Estados Unidos en México, donde se detallan los pasos y condiciones actualizadas.

