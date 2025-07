Claudia Sheinbaum anuncia que denunciará al abogado de Ovidio Guzmán por difamación

Esta mañana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta anunció que presentará una denuncia por difamación en México contra con Jeffrey Lichtman, el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán López, por sus declaraciones en donde la señala de ser brazo de relaciones públicas de un cártel.

Recientemente, Lichtman dijo que la presidenta "actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano" y afirmó que hará más declaraciones sobre el tema.

¿Qué dijo la presidenta respecto a las palabras de Lichtman?

En la tradicional Mañanera del Pueblo, la presidenta Sheinbaum dijo que no se establecería contacto con el abogado de un narcotraficante, tras cuestionársele sobre sus impresiones ante las declaraciones de la defensa de Ovidio Guzmán:

Primero, no voy a establecer diálogo con el abogad de un narcotraficante. Número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar, aquí en la Consejería Jurídica. Y tercero, ya el contenido de lo que dijo pues debe de... no en relación a mi persona porque no vale la pena entrar a eso, sino en relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, es importante que la Fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo en la Mañanera con el entonces presidente López Obrador, entonces tiene que aclararse ese tema porque es muy claro que había inocencia.

La presidenta agregó: "Es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso desde su detención hasta su liberación, y como la fiscalía general de la República, participó en este tema, entonces todo eso tiene que aclararse, por lo demás, nosotros hacemos nuestro trabajo, otros no solamente lo que decimos, si no lo resultados no establecemos relación de contubernio con nadie".

Ayer el otro día mostramos los resultados anuales, a ver si los presentas de los distintos sexenios de la reducción de homicidios para presentarlos nuevamente para que se vea que no es un asunto, solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio que estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia que ella tranquilidad que haya paz el trabajo que hace el gabinete de seguridad son de primera todos nuestros compañeros, secretarios desde el secretario de seguridad Omar García Harfuch, el secretario de la defensa, el general Ricardo Trevilla, el general almirante, perdón el secretario Marina, el almirante Raimundo Morales, todo el gabinete de seguridad que trabaja permanentemente en coordinación con la fiscalía

