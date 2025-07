Aseguran que no habrá impunidad en caso de ex funcionario tabasqueño vinculado con el crimen

El gobernador de Tabasco, Javier May, aseguró que no habrá impunidad en el caso del ex secretario de seguridad, Hernán Bermúdez, quien podría ser uno de los líderes del grupo delictivo denominado “La Barredora”.

May explicó que estará al pendiente de la situación y dejará el caso en manos de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, quienes investigan al ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco.

De igual forma, invitó a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona implicada en el crimen organizado al número 066 de forma anónima, si bien evitó ofrecer más información sobre órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la pasada administración.

La confirmación de que existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez fue realizada en una entrevista por el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel López, quien incluso informó que ya se solicitó apoyo de la Interpol para arrestar al ex secretario.