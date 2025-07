Acusa Claudia Sheinbaum a juez por fuga de 'El Brother Wang'

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a un juez por fuga de Zhi Dong Zhang, alias “El Brother Wang”, vinculado al cártel de Sinaloa. En la conferencia de prensa matutina, criticó que el juzgador le otorgó prisión domiciliaria. Indicó que la información del caso la proporcionará el gabinete de seguridad.

“Se está en la búsqueda, lo que es más relevante es el juez, creo que ahí de nuevo es relevante porque pues es una persona que fue detenida y que el juez, sin ningún argumento porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, sin ningún argumento de por medio le da prisión domiciliaria”, acusó.

“No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez, pues nosotros hemos estado insistiendo en la corrupción del Poder Judicial. Cómo es posible, inclusive se estuvo buscando por parte de la Fiscalía al Consejo de la Judicatura por la importancia de que esta persona estuviera detenida y el juez le da esta liberación. Pero el gabinete de Seguridad lo va a informar con más detalle”, señaló.

Crédito: Cuartoscuro

Rechaza aumentar número de pluris

Por otro lado, la presidenta Sheinbaum expresó su rechazo a la propuesta de ex consejeros electorales de que en la reforma electoral se aumente el número de los legisladores plurinominales porque no es una verdadera representación. En la conferencia de prensa matutina, dijo es importante que quien busque un voto esté en territorio con la gente.

“Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan, que no ganen a un diputado a un senador de manera directa no tengan representación. Lo que sí decimos es que las listas de plurinominales no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto, vaya al territorio a convencer a la ciudadanía”, indicó.

Dijo que en su momento se presentará la iniciativa de reforma en la materia para que se inicie la discusión importante y después aprobación. “Lo importante es el voto popular, esa es la democracia”, expresó. La presidenta Sheinbaum dijo que incluso se debería preguntar a la ciudadanía que opinan del tema.

“Hay que preguntarle a la gente qué opinan de eso, que haya el doble de plurinominales de los que hay ahora. México es una democracia, hay veces que estamos de acuerdo y veces que no estamos de acuerdo, y se permite a todos dialogar, participar, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se suba al doble los plurinominales”, enfatizó la presidenta.