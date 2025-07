¡No caigas!: Así es la estafa con jugos y refrescos gratis con la que te pueden robar hasta 64 mil pesos en minutos

A través de redes sociales, decenas de personas han denunciado haber sido engañadas por delincuentes que se hacen pasar por marcas reconocidas. Según lo declarado por las víctimas, los criminales se hacen pasar por empresas reconocidas para atraer a las personas y, en menos de 10 minutos, logran desfalcar las cuentas de banco.

De acuerdo con lo explicado por las personas que han sido víctimas de esta estafa, los delincuentes fingen estar haciendo activaciones de marca en las calles, por lo que se acercan a las víctimas con el pretexto de darles a conocer un nuevo producto. Una vez que se ganan la confianza de las personas, los criminales ofrecen la posibilidad de participar en una serie de juegos, o desafíos, con la promesa de ganar premios increíbles y recompensas generosas.

Sin embargo, las personas que participan en estos juegos nunca ganan. Y ahí es donde empieza la estafa, pues los delincuentes piden 300 pesos más para darles a las víctimas otra oportunidad de participar; de esta manera, los delincuentes desfalcan a sus víctimas, sin necesidad de usar violencia, pues las personas ceden voluntariamente a seguir pagando para ganar los premios.

Además, las víctimas han comentado que, aunado al engaño, experimentaron síntomas extraños, los cuales podrían estar relacionados con la misteriosa bebida que los delincuentes les hacen tomar como parte de la experiencia. Hasta ahora, son pocas las personas que han denunciado haber sido víctimas de esta estafa, sin embargo, alertan en redes sociales para evitar que otros caigan en este engaño y terminen gastando su dinero con los criminales, pues los juegos están "amañados" y no permiten que los participantes puedan ganar.

"A mi esposo le pasó en la calle de Altavista, en CDMX. Es una zona que no genera desconfianza y por eso aceptó. No le ofrecieron bebida, no perdió mucho porque justo le hablé en ese momento y le corté el juego", es uno de los testimonios de personas que han sido víctimas de este engaño. "A mi ya me pasó en la Colonia Nápoles, perdimos 64 mil pesos", es otro de los testimonios de las víctimas.