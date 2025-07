Diálogos contra la gentrificación: ¿cuándo inician y quiénes pueden participar?

A partir del próximo fin de semana, el grupo parlamentario de Morena de la Ciudad de México iniciará con los “Diálogos Contra la Gentrificación”, espacio al que podrán acudir colectivos, sociedad civil, solicitantes de vivienda y empresarios para presentar propuestas o ideas que busquen combatir el problema de la gentrificación.

Lo anterior, como parte de las 200 mil acciones de vivienda que ha anunciado la jefa de Gobierno Capitalina, Clara Brugada Molina.

En conferencia de prensa, la bancada de la capital informó que los diálogos comenzarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y Tlalpan.

Aunado a ello, indicaron que en los primeros días de esta semana darán a conocer los horarios, así como los lugares en específico donde se llevarán a cabo las pláticas.

Incluso, sostuvieron que este problema no solo se centra en la vivienda, sino que en el mismo intervienen otros factores como la falta de identidad.

“Es un problema histórico, estructural que no solo ataña la respuesta gubernamental, entonces son muchos los factores que exigen. Además no es solo cuestión de vivienda, sino también tiene que ver con identidad. Buena parte de estas expresiones que ha habido por parte de la ciudadanía es cuestión de que no se pierda el arraigo cultural de la ciudad”, dijeron.