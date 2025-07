Desaparece Ana Kareen López en Oaxaca, fue vista por última vez en Nochixtlán tras aceptar una falsa oferta de trabajo

Una joven originaria de Nochixtlán, Oaxaca, identificada como Ana Kareen López Velasco fue reportada como desaparecida desde el día 6 de julio. Ella tiene 18 años de edad y presuntamente salió en búsqueda de trabajo y no regresó a casa.

Su familia alertó de la desaparición después de que ella salió por una presunta falsa oferta de trabajo y no regresó, durante esa salida la joven les escribió para mantener comunicación, sin embargo tiempo después el texto no coincidía con la forma de escribir de Ana Kareen, lo que los alertó.

"Conozco su forma de hablar y expresarse, lo que se me hizo una alarma y le pedí que me mandara un audio, me mandó algo que borró enseguida y no pude escuchar nada (...) No conozco el motivo preciso por el cual haya salido de la casa, si fue por engaños de una falsa oferta laboral que llegué a saber momentos antes de su desaparición", reveló Rosalía Velasco García en entrevista a medios locales.