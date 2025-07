Automovilista quiso atropellar dos veces a un perrito amarrado en Puebla | VIDEO

Un hombre a bordo de su automóvil trató de atropellar a un perrito que estaba amarrado en un garaje ubicado en frente de la puerta de la casa del agresor. El momento del incidente quedó grabado por una de las cámaras de videovigilancia colocada en el exterior del inmueble.

En el video compartido en las redes sociales se observa el momento cuando el automovilista llegó por la tarde a su hogar en lo que parece ser una cerrada en Puebla. El conductor del vehículo de alta gama Audi estaba a punto de ingresar a la cochera cuando se encontró con el canino.

El perro estaba ubicado casi enfrente donde el automovilista pensaba estacionarse, pero al verlo y no poder hacerlo, no le importo acelerar un poco para que el lomito se quitara del lugar aunque estuviera amarrado de su cuello, que aunque se quitó, no fue suficiente para el chofer.

El sujeto trató de arrollar al perrito una vez desamarrado

El lomito pudo evitar ser atropellado por el automovilista. Foto: X @PueblaenLinea

En el metraje de menos de un minuto que fue difundido en las redes sociales, se ve como el conductor del automóvil dio un pequeño giro para buscar atropellar al perrito que buscaba la manera de evitarlo al quedar acorralarlo en una de las esquinas.

En ese momento el clip se cortó para ahora ver al chofer del carro bajar de su auto para confrontar a la mascota que seguía amarrada. Al bajar el hombre estaba un poco tambaleándose en su equilibrio, hecho que indicaron en las redes que se trataba de una persona que iba en estado de ebriedad.

Al ver que se acercaba la persona, el perrito comenzó a ladrar mientras que el conductor del carro lo señaló en un par de ocasiones como si le reclamara. El sujeto iba a volver a subir a su auto, pero no lo hizo y se salió de la toma dejando el vehículo estacionado de forma cruzada en el cajón de estacionamiento.

En una segunda toma se ve al mismo perrito que estaba afuera del garaje en el fraccionamiento, pero en esta ocasión el chofer del audi aceleró la marcha para tratar de arrollarlo, pero no pudo conseguirlo a pesar de que viajaba a una alta velocidad en un espacio reducido.

ASÍ QUE EL INTENTO PARA ATROPELLAR AL PERRITO EN PUEBLA: