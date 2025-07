Valeria Márquez: Confirman avances en la investigación del asesinato de la influencer ¿ya hay detenidos?

A casi dos meses del asesinato de Valeria Márquez, las autoridades del estado de Jalisco confirmaron que ya existen avances importantes en torno al asesinato de la influencer, por lo que cientos de internautas se han mostrado interesados en saber si ya hay personas detenidas por este mediático caso, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el pasado martes 13 de mayo y dicho crimen se hizo sumamente mediático debido a que la influencer se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su TikTok cuando fue baleada, además, surgieron distintas teorías sobre el móvil, así como sobre los autores materiales e intelectuales.

Valeria Márquez fue asesinada en plena transmisión en vivo para TikTok. Foto: IG: v___marquez

Confirman avances en las investigaciones del asesinato de Valeria Márquez

Durante una conferencia de prensa recientemente ofrecida por el vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, se confirmó que ya existen avances importantes en la investigación del asesinato de Valeria Márquez, sin embargo, no se ofrecieron detalles para no entorpecer los trabajos, por lo que se espera que sea en los próximos días cuando se amplíe la información al respecto.

Cabe mencionar que, en adición a los avances en la investigación de Valeria Márquez, se informó que también se avanzó en el caso del asesinato de la regidora Cecilia Rubalcaba, así como del exdiputado priista, Luis Armando Córdova.

Valeria Márquez tenía tan solo 23 años de edad. Foto: IG: v___marquez

“Sí se tienen avances, sobre todo en el de Valeria hay avances, pero no podemos comunicarlo, pero sí se tienen avances por el área de feminicidios en este caso, de la regidora también me informó el fiscal regional, Alejandro Torres, que también tienen buenos avances en ese asunto, en el que estamos un poquito más atorados es en el del ex diputado Córdoba”, fueron las palabras del vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán.

Cabe mencionar que, en declaraciones previas realizadas por el titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador Gonzáles de los Santos, se informó tras el asesinato de Valeria Márquez se identificaron tres principales líneas de investigación, además, se precisó que se llevaron a cabo más de 20 entrevistas con personas cercanas a la influencer y se descartó la teoría en la que se aseguraba que recibió alguna amenaza previa a su asesinato.

A dos meses del asesinato de Valeria Márquez las autoridades de Jalisco no reportan personas detenidas. Foto: IG: v___marquez

Por otra parte, también es importante señalar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló como principal sospechoso del asesinato de Valeria Márquez a Ricardo Ruiz Velasco "El Doble R", un operador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien supuestamente la influencer habría sostenido una relación sentimental, sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco negó que el colaborador de “El Mencho” estuviera siendo investigado por este crimen.

Hasta el corte de esta redacción, la Fiscalía de Jalisco no reporta ninguna persona detenida por el asesinato de Valeria Márquez, sin embargo, esta situación podría cambiar una vez que se den a conocer los referidos avances del caso.