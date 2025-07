Claudia Sheinbaum atiende a las protestas en Ensenada, Baja California: "no vamos a hacer nada que no quiera la gente"

Este sábado 12 de julio, por la tarde, un par de protestas fueron atendidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Ensenada, Baja California

Al abandonar el Hospital General Regional No.23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ensenada, en Baja California, sobre Avenida Reforma, un grupo de manifestantes buscaron frenar la salida de la mandataria.

Intentaron bloquear la salida. Sheinbaum descendió de su vehículo. Se subió a la reja, con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a sus espaldas y prometió la atención.

"Ya lo dije en el evento, no vamos a hacer nada que no quiera la gente. Va a haber diálogo y si no quieren, no, no se preocupen. Hay que dialogar, es lo único que les pido. Se dialoga y si no quieren no, pero diálogo, nadie se niega al diálogo", les planteó con megáfono en mano