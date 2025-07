Responde Sheinbaum a declaraciones de abogado de Ovidio: son irrespetuosas; no nos pueden vencer, responde al crimen

En una conferencia de prensa atípica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como irrespetuosas las declaraciones de Jeffrey Litchman, abogado de Ovidio Guzmán, quien hoy se declaró culpable de cuatro delitos en un Tribunal de Estados Unidos.

Desde una sala del Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, la mandataria reiteró que no establecen relaciones de complicidad con nadie.

"Por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial, está por emitir la Fiscalía un comunicado, me informó hace unos momentos el Fiscal Gertz Manero, porque finalmente es un asunto judicial y también hay que decir que es fundamental: Nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie, eso lo sabe el pueblo de México", aseguró la Presidenta este 11 de julio.

Después de la primera audiencia del líder del Cártel de Sinaloa, en Chicago, su defensor aseguró que era absurdo incluir al Gobierno mexicano en una especie de acuerdo.

La titular del Ejecutivo federal mantuvo su respaldo a Sinaloa, estado que se ha visto inmerso en una crisis de violencia en los últimos diez meses.

"El Gobierno de México, el Gobierno del Estado, estamos trabajando todos los días, vamos a seguir trabajando el pueblo de Sinaloa no está solo. Está el Gobierno de México apoyándolo y vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos (...) vamos a salir adelante, porque no nos pueden vencer, no nos van a vencer, vamos a salir adelante", recalcó.