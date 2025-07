Recuperan espacio entre Martín Carerra y Salvador Díaz Mirón con sendero de paz

Como cada semana, el alcalde de la Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inauguró un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza en la demarcación.

En esta ocasión, la colonia Ferrocarril Hidalgo fue la beneficiada con la instalación de 300 nuevas luminarias, mil 600 metros cuadrados de reja perimetral y dos mil 500 metros cuadrados de pintura que ayudarán a la población a recorrer la zona de manera más segura.

Tras supervisar el espacio, acompañado por cientos de vecinos, el alcalde señaló que mantendrá su compromiso de entregar una nueva obra cada semana, tal como lo ha hecho hasta ahora, lo que le ha permitido mejorar 18 kilómetros de la demarcación a través de este programa.

“Hice un compromiso de entregar obras nuevas todas las semanas y no voy a fallar ni una semana, aunque llueva, aunque haya truenos, aunque pase lo que pase, hay que cumplir con la gente. (…) No hay alcaldía que nos aguante el paso porque no hay gobierno que ame tanto a su comunidad”, sostuvo.