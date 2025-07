Eunice Rendón: redadas en campos agrícolas violan promesas de Trump y ponen en riesgo a los migrantes

Eunice Rendón Cárdenas, directora de Agenda Migrante, destacó que las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos se han llevado a cabo incluso en los campos agrícolas, a pesar de que el presidente Donald Trump había declarado que se reconsideraría la aplicación de estos operativos en dichos lugares y que propondría una alternativa para los trabajadores del campo. Sin embargo, señaló que esa promesa no se está cumpliendo.

En entrevista para el programa las “Noticias de la Tarde con Lupita Juárez”, de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Rendón Cárdenas denunció que en todas las imágenes que se transmiten a través d ellos medios de comunicación y redes sociales se puede ver un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias, mejor conocida como el ICE.

Ya no solamente van encapuchados y no se identifican y no te dan una orden de detención, sino que también hay un uso excesivo de la fuerza, hay un abuso hacia las personas que están deteniendo”, subrayó la directora de Agenda Migrante.