Revelan nuevo detalle sobre el asesinato de Valeria Márquez, este elemento no permitiría que se resuelva el crimen

A casi dos meses del asesinato de Valeria Márquez se dio a conocer nueva información en torno a este mediático caso y dicho detalle resultó sumamente polémico pues debido a esta situación el crimen de la modelo, influencer y empresaria no ha podido resolverse, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Como bien se sabe Valeria Márquez fue asesinada a balazos la tarde del pasado martes 13 de mayo cuando se encontraba al interior de su estética ubicada el interior de una plaza comercial en Zapopan, Jalisco y su muerte fue transmitida en vivo en TikTok debido a que la joven modelo e influencer se encontraba realizando una transmisión con sus seguidores, por lo que su muerte se hizo sumamente mediática.

A casi dos meses del crimen, las autoridades del estado de Jalisco no reportan personas detenidas por estos hechos y solo se sabe que se siguen tres principales líneas de investigación, no obstante, no se ha difundido más información al respecto.

Valeria Márquez fue asesinada a tiros el 13 de mayo al interior de su propia estética en Zapopan, Jalisco. Foto: IG: v___marquez

¿Cuál es el nuevo dato en torno al asesinato de Valeria Márquez?

El youtuber conocido como SoyHost señaló en una de sus transmisiones que recientemente acudió a la plaza comercial en la que fue asesinada Valeria Márquez y entrevistó a un trabajador de dicho sitio, quien prefirió mantenerse en el anonimato y mencionó que el local de la joven de 23 años de edad sí contaba con una cámara de vigilancia funcional instalada al exterior de su negocio, sin embargo, fue arrancada una semana antes de su asesinato, lo que exhibiría que el crimen fue fríamente planeado para no dejar en evidencia al autor material.

Cabe mencionar que, SoyHost mostró distintas grabaciones donde se puede apreciar el sitio donde estaba instalada la cámara de vigilancia y donde solo quedó un cable colgando, no obstante, señaló que no tiene conocimiento de quién fue la persona encargada de retirar dicho aparato de grabación, la cual, en caso de haber funcionado correctamente pudiera haber capturado en primer plano el ataque armado en el que perdió la vida la también modelo.

Tras la revelación de esta información, en redes sociales se generaron todo tipo de especulaciones, incluso, se revivieron unas declaraciones de Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, en las que reconoció que sabía que en el interior de la estética de su amiga había una cámara de seguridad que solo servía como utilería pues no funcionaba, por lo que nuevamente la pusieron en el ojo del huracán.

Cabe señalar que, esta no es la primera vez que salen a la luz testimonios de personas que aseguran tener información relevante en torno al asesinato de Valeria Márquez, por lo que la Fiscalía del Estado de Jalisco ha invitado a estas personas a rendir sus declaraciones de manera formal para poder esclarecer el mediático caso.