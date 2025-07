"Lady Racista" culpa a policía de CDMX por su agresión; le dicen que regrese a terminar la primaria | VIDEO

Ximena Pichel, mejor conocida en redes sociales como "Lady Racista", continúa en el ojo del huracán por su actuar contra un policía de tránsito, quien trataba de ponerle una multa cuando ella reaccionó con agresividad y le lanzó comentarios racistas e insultos. El nombre de la mujer volvió a cobrar relevancia en redes, después de que una cuenta de TikTok con su nombre subiera un mensaje aparentemente escrito por ella.

Fue a través de la cuenta de TikTok @ximena_pichel que se compartió el presunto mensaje escrito por la argentina. Aunque, hasta ahora, no está confirmado que esta cuenta sea manejada por "Lady Racista", diversos internautas han compartido el texto y han vuelto a arremeter en contra de la modelo, quien es señalada por haber lanzado insultos racistas en contra de un policía de tránsito en calles de la colonia Condesa, esto en la Ciudad de México.

"Hola. Buenas tardes, Me dirijo a toda persona que me están funando en las redes sin saber la versión de los hechos. Quiero dejar saber que ya pedí disculpas en muchos medios de comunicación; creo que me exalte, no estoy pasando por un buen momento. Sé que no justifica las acciones de mi comportamiento pero ambos creo que tuvimos culpa. Lo siento mucho, mil disculpas", se lee en el mensaje que compartió "Lady Racista".