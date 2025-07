Familiares denuncian falta de acceso a videos del C5 en casos de personas desaparecidas

Técnicamente se está revisando cómo ampliar el periodo de resguardo de las grabaciones de las cámaras del Escudo Urbano C5 aunque por ahora se vislumbra complicado, reconoció Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

Dentro de las 50 acciones que se señalaron por la Comisión Especial para atender asuntos de desaparición de personas en el Congreso del Estado, también se incluye este punto para que se entreguen los videos en las investigaciones que se siguen en los casos de desaparición de personas.

Al respecto, la funcionaria insistió en que en el momento en que una persona desparezca, se deben presentar las denuncias para que se revise de inmediato el contenido de las cámaras del C5.

En contraste, familiares de personas desaparecidas han denunciado que no se les facilitan las grabaciones pese a que sí se denuncian los casos de inmediato. Después de 29 días de desaparecido en la colonia Pintores Españoles en Tlaquepaque, no han autorizado los videos del C5, acusó la madre de Benjamín Jauregui, Laura Castañeda.

"Mi hijo tiene 29 días desaparecido y hoy es día en donde no me han podido dar las cámaras del C5, me dicen que no han sido autorizadas... ya tengo la denuncia y no me dan una respuesta", acusa.