El PAN en la Cámara de Diputados advierte riesgos por reforma electoral

Al advertir que Morena quiere apoderarse del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la reforma electoral que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados afirmó que “jamás vamos a apoyar una iniciativa que represente un retroceso democrático”.

La vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, afirmó que analizarán con lupa la propuesta de Reforma Electoral que envíe la titular del ejecutivo federal

Planteó que, con dicha propuesta, el Gobierno Federal busca apoderarse de las elecciones por lo que defenderán al INE, que es el último dique que queda de la democracia para detener el autoritarismo y puedan instaurar la dictadura.

Familiares buscan a Joan Amor, viajó de Cancún a Guadalajara por una oferta laboral: "no nos vamos a dar por vencidos"

“Es una decisión que daría la estocada final a la democracia del país que pretende eliminar a la oposición, que pretende regresarnos a los años 80. Volveríamos a la época del presidencialismo cuando existía un solo partido poderoso, no había órganos electorales independientes, imparciales, no había credencial de elector con fotografía, cuando el Estado contaba los votos y los votos ciudadanos no contaban”, dijo.