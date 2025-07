CURP biométrica sustituirá a credencial del INE en bancos y trámites, aseguran

Mucho se ha comentado sobre la transición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) para que se le incorporen datos biométricos, a fin de convertir a este documento en el definitivo para la identificación de los mexicanos, tanto mayores como menores de edad, así como a extranjeros. Sin embargo, ahora hay versiones de que la credencial del INE será sustituida por la CURP biométrica.

Los indicios de que esto sucederá fueron revelados por la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, quien señaló que no sabe por qué hay una confusión entre los mexicanos respecto a la nueva CURP biométrica y la función que este documento tendrá.

Sin embargo, la legisladora aseguró que en el futuro la credencial del INE se utilizará sólo para votar, por lo que la CURP biométrica será el documento de identificación oficial para realizar trámites en

Sucursales bancarias

Escuelas

Trabajos

IMSS

Afores

Emisión de pasaportes

"Aquí no sé por qué el INE está tan confundido, porque originalmente la INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más. La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación", dijo Margarita Valdéz.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado agregó: "Claro está que lleva tiempo que la gente se acostumbre a que la INE no va a ser el documento con el que entramos a los museos, no va a ser el documento que nos piden en el banco y demás. Se va a llevar tiempo, la gente está confundida, pero aquí no hay que confundirnos más: la INE es para votar y su origen era para votar, se fue acostumbrando precisamente por la huella, por la firma, por la foto que estaba mucho más completa que otros documentos a que era lo que nos identificara".

Diferencias entre credencial del INE y CURP Biométrica

La Clave Única de Registro de Población (CURP) surgió el 23 de octubre de 1996 como una serie alfanúmerica para identificar a menores y mayores de edad en territorio nacional, pero desde el 2024 se supo que se incrorporarán datos como la huella digital y el registro macular de los mexicanos.

Mientras que la credencial para votar inició en 1993 como un documento emitido por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que a la postre se convirtió en el INE.