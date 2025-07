Chocolate del Bienestar ya tiene precio, ¿en dónde se puede comprar y qué presentaciones hay?

El Chocolate del Bienestar fue presentado de manera oficial este jueves 10 de julio en la Mañañera del Pueblo. María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, informó que será vendido en tres presentaciones: mesa, polvo y en barra.

“Esta barra de chocolate es una barrita de 20 gramos y está teniendo 50 por ciento de cacao, es buenísima, estamos hablando 40 por ciento de pasta de cacao y 10 por ciento de manteca de cacao, sólo está trayendo 35 por ciento de caña, es azúcar de caña natural, no estamos hablando de endulzantes sintéticos, no tiene edulcorantes, no le estamos poniendo saborizantes naturales”, acotó.

Asimismo, la secretaria de Alimentación para el Bienestar indicó: “Lo que estamos llevando en una barra es una golosina sana, que nos puede dar un punch, no es sólo un punch de azúcar sintético, sino es un buen chocolate”, mencionó y agregó: “Cuáles son los beneficios del cacao?, representa una herencia cultural, con muchos beneficios”, informó ante la Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuánto cuesta una barrita del Chocolate del Bienestar?

El Chocolate del Bienestar se venderá en las Tiendas del Bienestar. Foto: X @JASRA1

María Luisa Albores González informó que el Chocolate del Bienestar en barra tendrá un bajo costo con el objetivo de que la golosina saludable pueda ser adquirida por toda la gente en el país cuya primera meta en esta administración es venderla en 30 mil puntos de venta. Estas son las presentaciones y precio del Chocolate Bienestar:

Barra de chocolate de 20 gr: Costará 14 pesos.

Chocolate en polvo: Precio en 34 pesos.

Chocolate de mesa: En 96 pesos.

Serán vendidos en todas las Tiendas del Bienestar.

“Vamos a llegar a tener 30,000 tiendas y vamos creciendo conforme a lo planteado, llegaremos este año a 24,600. Abarcamos 2,234 municipios, más del 90 por ciento de los municipios del país. Tenemos incidencia en 66.3 millones de personas (...) damos un margen de ahorro mínimo del 20 por ciento”, reportó Albores González.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Chocolate del Bienestar este jueves 10 de julio. Foto: Antonio Nava

La funcionaria explicó de dónde viene el cacao, la materia prima para generar el chocolate que está disponible para que toda la gente pueda disfrutarlo a precios accesibles. “¿De dónde viene este bendito cacao, pues se acopia a pequeñas y pequeños productores de cacao preferentemente de pueblos indígenas”, indicó.

Agregó que trabajan de la mano “con el bello programa Sembrando Vida en comunidades de Tabasco y de Chiapas y con ello tenemos a 1,803 personas que les estamos comprando a precios justos; ya compramos 160.77 toneladas y esto implicado una inversión de 34,000,000 de pesos”.

“En total estamos trabajando con 1,577 sembradores de estos 1,803 o sea prácticamente la mayoría son compañeras y compañeros del programa Sembrando Vida”, acotó María Luisa Albores González.

#MañaneraDelPueblo

uD83DuDEA8 Se presentan 3 tipos de Chocolate del Bienestar



El chocolate de mesa, en polvo y el chocolate en barra.



Que rico...uD83DuDE0B pic.twitter.com/i8XBBBrYb8 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 10, 2025

Otros productos serán comercializados como el cacao

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbuam resaltó la importancia del programa de la alimentación sana: “El objetivo del programa es alimentación sana para el pueblo de México en particular para las zonas más alejadas donde está tiendas del bienestar y que haya un mercado justo que el productor gane lo justo y que el consumidor consuma un buen producto”, dijo y agregó:

“Por lo pronto es la incorporación del programa Sembrando Vida, particularmente para el cacao y vamos a ir también con otros productos la miel y son todos son pequeños productores que se les dificulta mucho entrar luego al mercado porque tienen poca producción entonces de esta manera se procesa y se vende. Ese es por lo pronto el objetivo ya si después resulta muy exitoso pues ya lo seguirá los aeropuertos mexicanos”, precisó la mandataria.