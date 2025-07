Captan a mujer golpeando a una pareja en un hospital de Sonora por supuesta infidelidad | VIDEO

En redes sociales se volvió viral un video, presuntamente grabado en una clínica de Sonora, donde una mujer habría golpeado a otro hombre y su acompañante. Aunque no hay detalles sobre lo sucedido, medios locales y reportes en redes sociales sugieren que el incidente se habría derivado luego de que la mujer descubrió a su familiar en compañía de una mujer desconocida. Sin embargo, hasta ahora, no hay información oficial sobre lo que en realidad sucedió.

Pese a que no se ha confirmado, o negado, la supuesta causa que habría originado la agresión, el video de lo sucedido ya circula en distintas plataformas sociales. En las imágenes se puede ver a una mujer gritando frente a una pareja, quienes esperaban sentados su turno para ingresar a consulta. En medio de los gritos y reclamos, se ve que la mujer intentó golpear a la acompañante del hombre, pero fue separada rápidamente.

Tras ello, se lanzó en contra del hombre, quien ocultó su rostro con un sombrero. Al no conseguir su cometido, la mujer optó por salir de la clínica, no sin antes volver a arremeter en contra del sujeto a quien le grito una serie de insultos. Los hechos fueron captados por otros pacientes que estaban en la sala de espera y presenciaron lo sucedido, quienes posteriormente decidieron compartir el clip en redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la agresión?

Los videos muestran que los gritos de la mujer alertaron a enfermeros y hasta médicos, quienes no dudaron en salir ver lo que sucedía en la sala de espera. Desafortunadamente, ninguna persona intervino en la agresión y fue, hasta que la mujer se cansó, que decidió dejar a la pareja y salir del hospital. Las causas que iniciaron la agresión son desconocidas; los reportes en redes sugieren que la mujer habría descubierto a su padre en compañía de otra mujer, mientras que otros apuntan a que ella era la esposa del sujeto y lo encontró con otra persona.

Cabe mencionar que, de forma oficial, se desconoce cuál fue el motivo por el cual inició la confrontación y, hasta ahora, solo son rumores que circulan en redes sociales y en medios locales. De igual manera, la institución donde ocurrieron los hechos no se ha pronunciado, por lo que se desconoce qué fue lo que sucedió después y si el hombre, o su acompañante, resultaron lesionados como consecuencia de los golpes que recibieron. Tampoco se sabe si la mujer se fue de la clínica, o si recibió algún tipo de sanción.

Video causa debate en redes

Los hechos quedaron grabados en video. Foto: Facebook Mito Red

En redes sociales, decenas de personas han comentado los videos, asegurando que la mujer habría golpeado al hombre tras encontrarlo con otra pareja: "son las consecuencias de el adulterio, vergüenza debería darle a la amante y al hombre"; "su hija solo reaccionó por la sorpresa y dolor de ver a su padre con otra mujer que no es su madre"; "no podemos opinar no sabemos cómo será este señor en realidad"; "se ve como que las personas son adultos mayores y ella se ve joven", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Aunque, se desconoce el móvil del ataque, los videos de los hechos ya suman cientos de reproducciones, puesto que han generado un fuerte debate en redes. Mientras algunos internautas defienden al hombre y su pareja, otros más felicitan a la mujer que los encaró, esto por supuestamente haber descubierto una presunta infidelidad. Se espera que en el transcurso de los días se dé a conocer más información sobre lo sucedido.