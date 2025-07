Banco del Bienestar lanza ADVERTENCIA a adultos mayores que cometan este error, su tarjeta podría ser bloqueada

A través de sus redes sociales, el Banco del Bienestar ha mandado una advertencia a usuarios, particularmente adultos mayores, que pudieran cometer este error y en consecuencia ocasionar que su cuenta sea bloqueada. De acuerdo con lo explicado por la dependencia, esto solo sucedería en caso de que las personas traten de usar un cajero automático con un NIP (Número de Identificación Personal) incorrecto.

Según la explicación del banco, ingresar un NIP erróneo puede causar que la tarjeta quede bloqueada temporalmente por un lapso de hasta 48 horas. Esta situación podría generar preocupación entre quienes reciben apoyos a través del Banco del Bienestar, ya que en esas cuentas administran sus recursos, por eso, la dependencia precisó que este bloqueo no es permanente y tiene solución sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Este aviso es especialmente importante para las personas adultas mayores que reciben su pensión o apoyos sociales mediante esta tarjeta, ya que muchos de ellos no están familiarizados con el uso de cajeros automáticos y, al cometer un error en la captura de su NIP, sienten ansiedad y miedo de haber perdido su dinero. Por eso, el banco resaltó que es fundamental conocer las consecuencias de equivocarse en el NIP y las soluciones de este problema.

¿Qué pasa si te equivocas al digital el NIP de tu tarjeta?

¡No te preocupes! Se desbloqueará automáticamente en 48 horas.#ElBancoDelPuebloDeMéxico pic.twitter.com/SzSinSang3 — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 9, 2025

En México, el Banco del Bienestar es la institución que gestiona apoyos sociales y pensiones para millones de personas, entre ellas adultos mayores. Recientemente, en sus redes sociales ha informado que, si por error se introduce el NIP incorrecto en un cajero automático, la tarjeta se bloqueará automáticamente después del tercer intento fallido. Esta medida busca proteger la seguridad del usuario y evitar que otras personas puedan tener acceso indebido a los fondos.

Una buena noticia para quienes atraviesan esta situación es que no se necesita ir al banco o hacer llamadas para resolverlo. El Banco del Bienestar aclara que, si se bloquea la tarjeta por esta razón, se desbloqueará automáticamente en un plazo de 48 horas. Pasado ese tiempo, la tarjeta volverá a funcionar de manera normal y podrá usarse sin inconvenientes.

¿Cuánto tiempo dura el bloqueo de la tarjeta?

Esto es lo que puedes hacer en caso de que tu tarjeta sea bloqueada. Foto: Freepik.

Además, es recomendable que las personas mayores estén acompañadas por un familiar o persona de confianza al momento de realizar este tipo de operaciones, sobre todo si no se sienten seguras usando los cajeros. También es útil anotar el NIP en un lugar y guardarlo en lugares privados, o emplear técnicas sencillas para recordarlo, siempre evitando compartirlo con otras personas o dejarlo expuesto.

Por otro lado, es importante no intentar desbloquear la tarjeta por medios no oficiales o compartir datos personales con extraños. Nunca se debe entregar la tarjeta a personas desconocidas que prometan solucionar el problema. Cualquier duda debe resolverse únicamente en los módulos oficiales del Banco del Bienestar o llamando a los números de atención autorizados. También, se recuerda que no es aconsejable solicitar, o recibir ayuda de terceras personas en los cajeros, ya que esto podría vulnerar la seguridad de las tarjetas.