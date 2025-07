Sería un honor presidir el Senado: Itzel Castillo

La senadora morenista Laura Itzel Castillo afirmó que sería un honor presidir el Senado de la República y comenzará a trabajar para ese cometido, ya que en agosto se definirá qué legislador asumirá ese cargo a partir del 1 de septiembre.

Entrevistada previo a la sesión del periodo extraordinario de la Cámara alta, la senadora por Morena e hija del luchador de izquierda Heberto Castillo dijo que aún no hay nada definido, por lo que habrá que esperar a la definición del Grupo Parlamentario de Morena en agosto.

“Sí, bueno, pues sería un honor para mí, desde luego, poder presidir, pero no hay nada definido hasta el momento”, sostuvo.

La legisladora de la Ciudad de México agradeció al actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien ayer la destapó para que sea su relevo en ese encargo que se renueva cada año.

“Agradezco mucho las palabras y las consideraciones del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pero como he dicho, no he tomado ninguna decisión ni he planteado en este momento algo al respecto. Pero agradezco, no he estado hablando con los senadores y las senadoras, pero desde luego que para mí sería un honor poder presidir esta Cámara”, insistió.