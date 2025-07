Mi primer Hogar y Vivienda Bienestar 2025: ¿Qué hacer si se te pasó la fecha de registro?

Autoridades del gobierno del Estado de México han recordado que el calendario de prerregistro para los programas “Vivienda para el Bienestar” y “Mi Primer Hogar”, dos iniciativas que buscan brindar acceso a vivienda digna a las familias mexiquenses que más lo necesitan, esta por terminar. En este sentido, han explicado qué pueden hacer las personas interesadas en ser beneficiarias que no hayan podido registrarse el día que les correspondía, por cualquier motivo.

Los programas “Vivienda para el Bienestar” y “Mi Primer Hogar” pretenden apoyar a personas con bajos recursos, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes que buscan adquirir una vivienda por primera vez. En el caso de “Vivienda para el Bienestar", el apoyo puede consistir en la entrega de un lote con servicios, un subsidio económico, o un apoyo para la construcción o mejoramiento de vivienda.

Por otro lado, el programa “Mi Primer Hogar” está dirigido a personas que buscan adquirir una vivienda por primera vez, con especial énfasis en jóvenes y trabajadores que no cuentan con seguridad social ni acceso a créditos hipotecarios tradicionales. El apoyo puede incluir subsidios directos, asesoría para acceder a financiamientos y acompañamiento técnico y jurídico durante todo el proceso.

¿Qué hacer si ya pasó tu fecha de registro?

Este es el calendario de registros. Foto: Gobierno del Estado de México.

El prerregistro a ambos programas inició desde el 9 de junio y terminará el 4 de julio de 2025. El calendario se organizó con base en la primera letra del apellido, esto para organizar mejor el proceso y evitar aglomeraciones. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

A-B: 9 y 10 de junio

C: 11 y 12 de junio

D, E, F: 13 y 16 de junio

G: 17 y 18 de junio

H, I, J, K, L: 19 y 20 de junio

M: 23 y 24 de junio

N, Ñ, O, P, Q: 25 y 26 de junio

R: 27 y 30 de junio

S, T: 1 y 2 de julio

U, V, W, X, Y, Z: 3 y 4 de julio

No obstante, las autoridades agregaron dos días más, se trata del 7 y 8 de julio, fechas en las que se podrán registrar las personas rezagadas, es decir, interesados en los programas que, por cualquier motivo, no pudieron realizar su registro el día, o los días, que les correspondía. Lo anterior con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a "Vivienda para el Bienestar” y “Mi Primer Hogar"; por lo que se recomienda a las personas seguir atentas a los próximos días y hacer su registro de forma oportuna.

¿Cuáles son los requisitos?

Los registros se pueden hacer en línea. Foto: freepik.

Entre los documentos que se piden para el prerregistro se encuentran: identificación oficial con fotografía, CURP, comprobante de domicilio, y en el caso del programa “Mi Primer Hogar”, también se puede requerir documentación que acredite ingresos o condiciones laborales. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos detallados en el sitio web oficial del IMEVIS o en sus redes sociales, donde también se encuentra disponible la información oficial.

Las autoridades han insistido en que estos programas no tienen ningún costo y que no se requiere intermediario alguno. Por lo tanto, se recomienda a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que prometan lugares a cambio de dinero, ya que podría tratarse de una estafa. El proceso de registro a ambos programas es completamente gratuito y debe realizarse de manera personal o a través de los canales oficiales.